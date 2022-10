Esce oggi, venerdì 21 ottobre in radio e in digitale “Cooped Up / Return of the Mack”, il nuovo singolo di Post Malone nato da un mash-up diventato virale sui social, con oltre 100.000 Instagram Reels, più di 15.000 TikTok Create e milioni di visualizzazioni su YouTube.

Sebbene Sickick abbia avuto precedenti successi con i mashup online, questa collaborazione con Post Malone e Mark Morrison è la prima ad essere rilasciata ufficialmente come singolo. Post Malone ha in precedenza già eseguito dal vivo la celeberrima hit del 1996 di Mark Morrison “Return Of The Mack”, brano a cui è molto legato.

La scorsa estate è uscito l’ultimo progetto discografico dell’artista multiplatino “Twelve Carat Toothache”, uno degli album più attesi dell’anno. Oltre a hit come “Cooped Up” con Roddy Ricch e “One Right Now” con The Weeknd, il disco vanta le collaborazioni con artisti stellari come Doja Cat, Fleet Foxes, Gunna e The Kid LAROI. Musicalmente, Post Malone ha collaborato con autori e produttori amici di lunga data, tra cui Louis Bell, Billy Walsh e Andrew Watt, nonché Omer Fedi.

Recentemente Post Malone è stato nominato per Best Collaboration (con Doja Cat per “I Like You (A Happier Song)”) agli MTV Ema 2022 e per Most Popular International Artist agli ARIA Awards (Australia).