Unholy, in radio il nuovo singolo di Sam Smith con Kim Petras

Per Unholy il suo nuovo singolo, Sam Smith ha riunito a sé un cocktail impareggiabile di collaborazioni, unendo le superstar della produzione ILYA (Max Martin, Ariana Grande, Jennifer Lopez), Blake Slatkin (Lizzo, 24K Golden), Cirkut (Nikki Minaj, The Weeknd), Omer Fendi (Lil Nas X, The Kid Laroi), oltre che Jimmy Napes e la diva del pop Kim Petras.

Registrato in Giamaica, Unholy è il singolo cardine dal suo attesissimo quarto album in studio (la cui data di pubblicazione ancora non è stata annunciata), costruito attorno a una sensuale scala araba, il brano è un collage sonoro a più voci, con un immediato appeal da club. La canzone denuncia un marito traditore che lascia moglie e figli a casa per divertirsi, ispirandosi al famigerato locale di LA Sunset Strip club, The Body Shop.

Unholy è sicuramente il singolo più audace mai pubblicato da Sam Smith che così lo descrive: “Unholy è stato realizzato in Giamaica ed è stato uno dei momenti creativi più gloriosi che abbia mai vissuto come artista. Non mi sono mai divertitƏ così tanto a fare un disco. È stato così catartico e liberatorio sperimentare in questo modo e buttare via le regole. È stato anche un onore lavorare con Kim Petras e assistere alla sua genialità. Questa canzone parla della liberazione dalle grinfie dei segreti altrui…”

Kim ha dichiarato: “Sono una grande fan di Sam Smith. È bello incontrare un artista che scrive così bene e ha una visione propria. Mi sono divertita moltissimo in studio. Ha davvero creduto in me e mi ha incoraggiato a essere totalmente me stessa. Mi sento onorata che abbia scelto me per questa canzone”.

Dall’album di debutto n. 1 In The Lonely Hour (2014), l’album d’esordio più venduto del decennio, Smith ha accumulato una costellazione di straordinari risultati: 35 milioni di album venduti, 250 milioni di singoli, 45 miliardi di stream multipiattaforma, quattro Grammy, tre BRIT, sei MOBO, un Golden Globe, un Oscar, due album al n. 1, cinque singoli al n. 1, due singoli al n. 1 come vocalist di banger da club di Naughty Boy (“La La La”, 2013) e Calvin Harris (“Promises”, insieme a Jessie Reyez, 2018).

Testo – Unholy

Mummy don’t know daddy’s getting hot

At the body shop, doin’ somethin’ unholy

Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you

She’d kick you out if she ever, ever knew

‘Bout all the shit you tell me that you do

Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene

I hear them whisperin’ ‘bout the places that you’ve been

And how you don’t know how to keep your business clean

Mummy don’t know daddy’s getting hot

At the body shop, doin’ somethin’ unholy

He’s sat back while she’s droppin’ it

She’ll be popping it, yeah, she put it down slowly

Oh, eh, oh, eh, oh, he left his kids at home

So he can get that

Mummy don’t know daddy’s getting hot

At the body shop, doin’ somethin’ unholy (woo)

Mmm, daddy, daddy, if you want it, drop the addy

Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy

You gon’ need to bag it up, ‘cause I’m spending on Rodeo (woo)

You can watch me back it up, I’ll be gone in the AM

And he, he get me, Prada, get me Miu Miu like Rihanna

He always call me ‘cause I never cause no drama

And when you want it, baby

I know I got you covered

And when you need it, baby

Just jump under the covers

Mummy don’t know daddy’s getting hot

At the body shop, doin’ somethin’ unholy

He’s sat back while she’s droppin’ it

She’ll be popping it, yeah, she put it down slowly

Oh, eh, oh, eh, oh, he left his kids at home

So he can get that

Mummy don’t know daddy’s getting hot

At the body shop, doing something unholy