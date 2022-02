Copa del Rey, Alex Berenguer manda in estasi l’Athletic al 89′!

Le coppe nazionali hanno sempre il loro fascino. Anche se alcuni le considerano dei titoli di Serie B, rispetto semmai alla vittoria del campionato, le coppe di lega regalano sempre delle emozioni uniche, e talvolta dei risultati inaspettati. La sfida a partita unica infatti può essere l’occasione perfetta per una piccola squadra di battere in modo clamoroso un big club. A testimonianza di ciò, ieri in Copa del Rey è accaduto l’impronosticabile.

Nel match che ha fatto eco alla Supercoppa spagnola, giocata nemmeno due settimane fa, il Real Madrid ha subito una scottante sconfitta in casa dell’Atlhetic Bilbao. I blancos avevano “matato” i baschi 1-2, vincendo così il loro primo titolo stagionale. Sconfitta che non è andata giù agli uomini di Marcelino, i quali hanno compiuto la vendetta perfetta negando la semifinale proprio ai neo supercamioni.

Berenguer nel destino

Se la vittoria inaspettata di ieri è stata possibile, il grande merito va ad un giocatore che prima di questa partita ha faticato tanto quest’anno. La stagione di Alex Berenguer finora non è stata per nulla sufficiente, il quale non aveva ancora timbrato il cartellone delle reti in questa sua seconda annata con i baschi. Lo spagnolo ha scelto il momento più decisivo del match per interrompere questo digiuno, che addirittura risaliva al 25 aprile 2021, quasi 10 mesi fa.

Arrivato dal Torino nell’estate 2020, Alex ha da subito fatto innamorare di sé i suoi nuovi tifosi. In una stagione ricca per il club, che lo ha visto tra l’altro vincitore della Supercoppa spagnola 2020/21, Berenguer ha da portato un grande contributo alla sua nuova squadra. Lo spagnolo infatti dal momento del suo arrivo ha realizzato ben 9 reti, lo stesso numero di gol segnati nel suo triennio al Toro. Ma oltre a ciò, l’ex granata diventa uomo devastante in Copa: è sua la rete decisiva l’anno scorso, in Semifinale, al Levante.

Real beffato all’ultimo

Sconfitta che forse ridimensiona un po’ la stagione del Real Madrid. Carlo Ancellotti sta letteralmente dominando La Liga, con i blancos che sono primissimi a 50 punti e inseguiti solo dalla sorpresa Siviglia. In una stagione che pare ormai essere fallimentare per il Barcellona e l’Atletico Madrid, questo Real non sembra avere alcun rivale in campionato. Il passaggio in Champions da prima del girone testimonia il grande stato di forma della squadra di Florentino Perez.

La caduta in Copa del Rey dunque può essere la sola macchia pesante nella stagione sin qui ottima delle merengues. La disattenzione che ha portato al gol di Berenguer sul finale potrebbe avere qualche ripercussione sulla mentalità di una squadra che con Ancellotti sta ultimando un cambio generazionale.