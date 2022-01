Svolta Adama Traore, preferito il Barcellona agli Spurs di Conte

Colpo di scena in Inghilterra! Era già tutto apparecchiato, tutto pronto per il suo arrivo. Mancava solo l’ufficialità e Antonio Conte avrebbe avuto il suo primo regalo per migliorare gli Spurs. L’esterno tutta fascia capace di rivoltare l’azione da difensiva in offensiva in pochissimo tempo. Un MUST per il suo gioco con il 3-5-2. E il giocatore scelto per tale incarico sembrava essere Adama Traore, giocatore spagnolo in forza al Wolverhampton.

La scelta era ormai stata fatta da tempo, tanto che sembrava ci fosse stato un avvicinamento tra l’offerta Spurs e le richieste dei Wolves. Il Tottenham aveva messo sul piatto 25 mln di euro a fronte dei 30 mln richiesti. Un divario quindi facilmente colmabile, considerando poi la forte volontà dell’allenatore di avere quanto prima il nuovo acquisto. Ma potrebbe esserci una svolta del tutto inaspettata all’orizzonte chiamata FC Barcellona.

Il passato in blaugrana

Con una squadra da rivoluzionare, a Xavi è stato assegnato il pesante onere di ricreare da zero il suo grande Barcellona. La leggenda blaugrana, in risposta, starebbe cercando di ricreare un gruppo ispanico da cui ripartire, ancor meglio se proveniente da La Masia. La cantera per eccellenza è sempre stata fucina di incredibili talenti, i quali hanno fatto le gioie sia del Barcellona che della nazionale spagnola.

Per questo motivo pare che gli occhi attenti dei dirigenti blaugrana si siano soffermati adesso su Adama Traore. Il giocatore di origini maliane è un prodotto delle giovanile del Barça, e per i suoi primi due anni da professionista ha vestito proprio i colori blaugrana. Subito dopo ha iniziato il suo viaggio in Inghilterra, prima all’Aston Villa, poi al Middlesbrough ed infine dal 2018 ai Wolves.

Il successo con i lupi ed il suo sogno

Ed è proprio al Wolverhampton che Adama Traore riesce finalmente ad esplodere. Lo spagnolo è sempre stato un giocatore che fa delle sue progressioni sulla fascia ed accelerazioni le sue armi vincenti. Ma nel corso degli anni è riuscito abbinare a ciò anche un fisico più possente e muscolo per vincere ogni tipo di contrasto. Queste caratteristiche lo rendono infermabile in fase di attacco, con la fascia quasi sempre asfaltata a fine partita.

In questi tre anni e mezzo, i Wolves hanno potuto godersi a più riprese il loro Hulk personale. Ma ora pare che Tottenham e Barcellona siano pronti a darsi battaglia. Secondo Rudy Galetti, opinionista di SportItalia, la volontà del giocatore sarebbe quella di tornare a Barcellona per giocarsi questa volta le sue carte da protagonista. In virtù di ciò, sempre secondo Rudy Galetti, il Barça avrebbe raggiunto un accordo per il prestito con diritto di riscatto a cifre ancora da definire.

Bisogna dire che se il caso di Ferran Torres ci ha insegnato qualcosa, il possibile acquisto di Adama Traore avverrebbe solo in caso di qualche cessione. L’indiziato principale resta ancora una volta Ousman Dembele, con il francese che sta provando nelle ultime ore a rinnovare il suo contratto in scadenza con il club catalano. Vedremo quindi chi alla fine di questa storia sarà felice, se Adama realizzando il suo sogno, o Conte con il suo esterno tanto desiderato.