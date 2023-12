Coppie scambiste: tra conferme e nuove opportunità

di Redazione ZON

Dopo anni di matrimonio o convivenza, molte persone sperimentano una fase di stallo in cui è la noia a farla da padrona. In che modo è possibile sfuggire alla routine e ravvivare il rapporto di coppia? Noi un’idea ce l’abbiamo, anche se abbastanza anticonvenzionale.

Secondo le statistiche, sono sempre di più le coppie italiane che provano lo scambismo (sono oltre due milioni coloro che lo praticano abitualmente e molte di più le coppie che lo fanno saltuariamente).

I siti per incontrare grandi scambisti stanno vivendo una lunga fase di boom, così come i club e i locali dedicati.

Ma a cosa è dovuta tutta questa attenzione per qualcosa che all’apparenza sembra soltanto pura trasgressione?

Paradossalmente, vivere un’esperienza allargata e consensuale (l’elemento fondamentale è la volontarietà di entrambi) aumenta la fiducia tra i coniugi, alimenta la fantasia e il desiderio all’interno della coppia.

Gli incontri possono avvenire privatamente, all’aperto, oppure presso le centinaia di locali notturni e club privé disseminati su tutto il territorio italiano. Tra esibizionismo e voyeurismo, lo scambio di coppia è una pratica sempre più diffusa, che fonde in sé trasgressione e piacere.

Le ultime tendenze in fatto di scambismo: il car sex

Fare sesso in auto piace a tantissime persone, forse perché in grado di aumentare la sensazione di trasgressione che accompagna l’atto in sé. E così, il “car parking sex”, o più semplicemente “car sex”, sta diventando sempre più popolare tra le coppie scambiste.

Si tratta, in effetti, della nuova frontiera dello scambismo e si svolge principalmente nei parcheggi. Non manca neppure l’effetto voyeurismo, poiché ognuno è libero di assistere all’atto sessuale che coinvolge il proprio partner dall’esterno o dall’interno dell’abitacolo.

Attualmente, nei siti per scambisti si segnalano oltre 1400 aree adibite allo scopo in Italia. Qui, le coppie possono incontrarsi e conoscersi, in un via vai di automobili che procedono a rilento in una sorta di rituale comune: segnali di riconoscimento, giochi di luci con i fari delle auto e poi lo scambio.

Uomini e donne scendono da un’automobile per salire a bordo di un’altra. Parliamo di un’abitudine piacevole e stimolante, che coinvolge più di un milione di persone e oltre 650 comuni soltanto nel nostro Paese.

Il fenomeno è maggiormente diffuso nelle regioni più popolose, Campania, Sicilia, Lombardia e Lazio su tutte.

La pratica del car parking sex comincia dopo un sopralluogo, utile a comprendere la portata del fenomeno. Poi scattano i segnali: quattro frecce, abbaglianti, messaggi in codice e così via. Quindi ci si avvicina, si abbassano i finestrini e, dopo un incrocio di sguardi ammiccanti, si inaugurano i giochi.

Alcuni potrebbero pensare che incontrarsi in un parcheggio sia sinonimo di scarse possibilità economiche; in realtà si tratta di una pratica apprezzatissima da chi ama fare sesso in auto, da chi vuole rimanere anonimo e tenere alta l’adrenalina.

Insomma, una situazione perfetta per aumentare l’eccitazione!

Le città più scambiste d’Italia

Da nord a sud, il fenomeno si sta espandendo sempre di più. Se le regioni del nord detengono il primato in termini di club dedicati, al sud vanno per la maggiore fenomeni come il car sex.

La città che colleziona il maggior numero di locali a tema è senza dubbio Milano, nota per la sua “vitalità sessuale”. In base alle ricerche effettuate sul web, il locale più gettonato è La Maison de l’Amour.

Ma i club noti tra le coppie scambiste sono diversi. Un altro trend affermatissimo è quello delle spa. Tra queste spicca il Milano Expo Club Privé, dotato di sauna naturista, bagno turco e docce emozionali. Qui, ogni dettaglio è stato pensato appositamente per favorire gli incontri trasgressivi.

Nel vicino Piemonte, invece, è il capoluogo di regione a vantare il maggior numero di club per scambisti. La palma di più apprezzato va sicuramente al Cleò Club Privé.

Spostandoci nel centro Italia, pare che gli swingers alla ricerca di esperienze piccanti apprezzino particolarmente Firenze e Roma. Nella Capitale, tra i club più amati figurano il Telaxia Sauna Club, il Mondo di Atlantis e le Terme di Roma Internazionale.

E nel sud della Penisola? A farla da padrone è ovviamente Napoli, seguita a ruota dalla Costiera Amalfitana. Qui, locali storici come l’Adrenalina Club Privé e il Red Passion attirano centinaia di curiosi. Da non perdere, infine, il Villa Cleopatra a Reggio Calabria, un must per le coppie charming del sud Italia che vogliono fare nuove conoscenze!

Sei pronto a incontrare uno scambista vicino a te?

Secondo gli esperti del settore, un numero sempre più alto di coppie sta prendendo in considerazione nuove pratiche sessuali, non solo lo scambio di partner.

Negli ultimi tempi sta prendendo piede una maggior presa di coscienza della propria sessualità e delle strategie migliori per appagarla.

Le opzioni percorribili sono tantissime, grazie anche al lavoro delle app per scambisti come Wyylde, che continuano ad ampliare il proprio bacino d’utenza e a proporre nuove tendenze.