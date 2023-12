Baronissi, la cantante Linda Napoli presenta “Riflesso”

di Rita Milione

La cantautrice di Baronissi Linda Napoli ha partecipato al programma “E viva il Videobox”: un gioco televisivo dove si vince un momento di gloria in TV. Una rassegna di esibizioni di cantanti, barzellettieri, prestigiatori e performers di ogni genere che, con ironia, hanno la voglia ed il coraggio di mettersi in gioco. La cantante ha presentato il suo nuovo brano dal titolo “Riflesso”.

Biografia

Linda Napoli è una cantautrice. Nata ad Avellino nel 2003, vive a Baronissi in provincia di Salerno. Da quando era solo una bambina la musica scorre nelle sue vene. Il suo modo di “muoversi a tempo” ha da sempre colpito amici e familiari: è come se il suo cuore battesse a ritmo di musica! È una ragazza estremamente allegra e solare ma è anche molto sensibile e introspettiva.

Il 12 Marzo 2022 esce il suo primo singolo “Strana(come me)” in cui racconta la storia della sua vita fino ad oggi. Successivamente, il 16 Novembre torna a far parlare di se con il suo singolo “Diversa” in cui racconta come affronta l’amore nonostante le cicatrici del passato e le sue insicurezze. Il 20 Luglio 2023 decide di pubblicare una sua personalissima versione di un brano che ha molto a cuore: La Notte di Arisa. Il suo obiettivo principale è quello di emozionare ed emozionarsi. Spera di riuscire a donare la parte più vera di se attraverso la sua musica.