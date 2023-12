Oroscopo Paolo Fox giovedì 14 Dicembre 2023: Ariete passionale

Ariete In amore torna l’intesa di coppia quindi godetevi questa giornata di passione. Sul lavoro c’è qualche complicazione ma presto riuscirete a risolverla. Rimboccatevi le maniche e non prendetevela se qualcosa non sta andando secondo i piani.

Toro Ultimamente avete un po’ accantonato l’amore per dedicarvi solo al lavoro ma il partner ha bisogno di voi. Sul lavoro siete impegnatissimi ma continuate così, almeno per un po’.

Gemelli In amore evitate di usare parole grosse nei confronti del partner, questo è il momento di mantenere la calma. Sul lavoro avrete nuove opportunità per fare qualcosa in più. Vedrete che ci saranno grandi opportunità di successo in tutti i campi.

Cancro In amore potreste fare un incontro interessante in grado di farvi vivere una passione inaspettata. Sul lavoro riuscirete a ottenere una bella stabilità. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Leone Se avete voglia di recuperare un amore riuscirete a farlo con il giusto impegno. Sul lavoro vi piace essere elogiati dai colleghi e questo vi spinge a impegnarvi sempre di più.

Vergine Questa è la giornata giusta da dedicare al partner quindi organizzate qualcosa di bello. Sul lavoro c’è qualcosa che non va ma riuscirete a trovare il modo di risolverla.

Bilancia Se cercate un nuovo flirt il destino è dalla vostra parte. Sul lavoro una bella notizia è dietro l’angolo. Magari il rinnovo di un contratto o un aumento di stipendio. Vedrete che ci saranno grandi opportunità in ogni campo, basta saperle sfruttare.

Scorpione C’è un po’ di agitazione nell’aria ma dovreste tenerla a bada. Sul lavoro state attenti con le parole, potrebbe scapparvi qualche offesa.

Sagittario Dedicate più tempo alla coppia, altrimenti rischiate di usurarla prima del tempo. Sul lavoro è il momento dei rinnovi. Se le cose non vanno secondo i piani, rimboccatevi le maniche e spingete sull’acceleratore. Le grandi opportunità non cadono mai dal cielo.

Capricorno In amore c’è qualche dubbio ma siete determinati a trovare l’anima gemella. Sul lavoro, invece, siete convinti di ciò che volete e le stelle sono dalla vostra parte. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani, ma sappiate rilassarvi e ripartire con ancora più slancio.

Acquario C’è un po’ di nervosismo in amore ed è arrivato il momento di fare i conti con i problemi della coppia. Sul lavoro prendetevi una pausa per ricaricare le batterie. Se qualcosa non va secondo i piani non prendetevela, avete bisogno di riposare e ripartire poi alla grande con il nuovo anno.