Corea del Nord, Potere Nucleare nella Costituzione: che cosa significa?

di Rita Milione

Uno dei risultati più importanti della Corea del Nord, tanto da essere sancito nella Costituzione, è il “rafforzamento delle capacità di difesa nazionale del Paese e nella deterrenza della guerra nucleare”. In sostanza, dice Kim, il diritto del paese alla sopravvivenza e allo sviluppo sarà garantito dal potenziamento dello sviluppo delle armi nucleari. Un norma definita “storica”.

La decisione è stata approvata dall’Assemblea suprema del popolo nordcoreano e definita dal leader del Nord un “evento storico che ha fornito una potente leva politica” che aumenta le capacità di difesa nazionale e protegge gli interessi nazionali.

La legislatura della Corea del Nord ha sancito lo status del paese come potenza nucleare nella costituzione. Lo hanno annunciato i media statali: “La politica di rafforzamento della forza nucleare della RPDC è stata resa permanente come legge fondamentale dello Stato, che nessuno può violare con nulla”, ha detto il leader Kim Jong Un in una riunione dell’Assemblea popolare statale tenutasi martedì e mercoledì, ha detto l’agenzia di stampa KCNA.

L’introduzione nella Costituzione della politica di rafforzamento nucleare aggiunge un ulteriore tassello alla costruzione della Corea del Nord come potenza nucleare e lancia un chiaro messaggio a Stati Uniti e alleati – definiti da Kim “la peggiore minaccia reale”- e cioè che denuclearizzare o rinunciare alle proprie armi non è più in discussione.