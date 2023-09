Pellezzano, cade in un dirupo mentre passeggia: soccorso

di Antonio Jr. Orrico

Un rischio evitato. Nel corso della giornata di ieri, un uomo, a Pellezzano, è caduto in un dirupo. Il malcapitato è stato subito soccorso. I Carabinieri della stazione locale, gli agenti della Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie”, recatisi sul luogo dell’incidente a seguito dell’allarme lanciato dalla moglie di P.I., hanno subito eseguito un pronto intervento. L’allarme, dunque, si è rivelato fondamentale per rintracciare l’uomo e per portarlo in salvo.

Il 67enne, originario di Castel S. Giorgio, si trovava lungo la SP 129/B in compagnia delle moglie. Mentre passeggiava, sporgendosi su uno dei bordi della carreggiata, ha perso l’equilibrio ed è accidentalmente caduto nel dirupo sottostante. La moglie ha subito allertato i soccorsi, giunti immediatamente sul posto. È stato necessario l’intervento dei soccorritori del 118, i quali, una volta recuperato l’uomo dal dirupo, gli hanno prestato una prima assistenza medica. L’uomo è stato poi caricato a bordo di un’ambulanza della Croce Rossa di Salerno e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” per sottoporsi alle cure del caso.

Intanto, il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha ringraziato la prontezza da parte di tutti i soccorritori: “Ringrazio i carabinieri, gli agenti della Polizia Municipale, i volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” e i soccorritori del 118, che con il loro pronto intervento hanno evitato il peggio a questa persona che, sfortunatamente, è precipitata in un dirupo lungo la SP 129/B.”

L’uomo, attualmente ricoverato, sembra non essere in pericolo.