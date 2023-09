Violenza di genere, aperto a Salerno un nuovo sportello

di Antonio Jr. Orrico

L’Associazione Resilienza Legale, dopo Cava de Tirreni (dove ogni lunedì riceve presso la sede della Cgil dalle 16 alle 18), apre un nuovo sportello d’incontro per la violenza di genere anche a Salerno. Ogni mercoledì dalle 16 alle 18, grazie agli spazi messi a disposizione dall’Associazione Soledad (via Gelso, 51), presieduta dalla dottoressa Loredana Marino; l’avvocato Alba D’Antonio e la dottoressa Filomena Avagliano saranno disponibili a ricevere quante avranno bisogno di assistenza o di un confronto legale.

L’avvocato D’Antonio ha commentato: “In un anno abbiamo ricevuto oltre cento persone. Non tutte le donne che si rivolgono alla nostra associazione però continuano poi nel percorso di denuncia dei loro aguzzini. A rivolgersi a noi sono persone di ogni ceto sociale che spesso arrivano al nostro sportello alla fine di un lungo percorso di sofferenza. La maggior parte sono donne sposate che vogliono essere ascoltate e solo una piccola parte di loro è disposta a denunciare. La maggior parte vuole essere accolta.”

La dottoressa Avagliano ha invece fornito dei dati relativi alla violenza di genere: “Sono già 86 le donne uccise dall’inizio dell’anno, 7 solo in Campania. Non capire quanto sia importante, dopo i fatti di Palermo, impegnarsi per continuare a parlare ancora e ancora di violenza di genere non è semplice miopia politica, ma dà il quadro di quanto il femminicidio e la cultura dello stupro siano irrilevanti in un certo mondo della politica. Basti pensare che il partito di maggioranza in Parlamento si è astenuto in sede europea nella ratifica della Convenzione di Istanbul.“