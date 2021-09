Coronavirus: il bollettino con i dati di oggi 7 settembre

Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 7 settembre

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 4.720 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 6.877 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 71 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 318.865. Il tasso di positività diminuisce del -1,0% e si attesta al 1,5%. Il totale delle dosi di vaccino somministrate contro il coronavirus ad oggi è di

79.449.605.

Diminuiscono di 7 unità i ricoveri in terapia intensiva. Mentre si registra un aumento di 5 unità dei ricoveri in degenza ordinaria.

Usa, variante Mu in 49 stati e distretto Columbia

Negli Usa rallenta il ritmo della variante Delta, con i contagi in calo in alcuni stati duramente colpiti, come il Missouri, ma si teme ora per la variante Mu. Da quando e’ stata scoperta in Colombia a gennaio si e’ diffusa in circa 40 paesi, mentre negli Usa – secondo Newsweek – e’ presente in 49 stati americani su 50 (e nel distretto di Columbia, dove si trova la capitale Washington).