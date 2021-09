Festival di Castrocaro 2021: Paola Perego condurrà la 64esima edizione

In onda questa sera su Rai2, Paola Perego condurrà la 64esima edizione del Festival di Castrocaro

In onda questa sera martedì 7 settembre su Rai2, per il Festival di Castrocaro si tratta della 64esima edizione. Paola Perego e Valeria Graci saranno al timone della kermesse canora che ha fatto la fortuna di molti artisti. A calcare quel palco, infatti, dei giovanissimi Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini.

L’evento si terrà al Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole; una giuria composta da Ermal Meta, Margherita Vicario, Boosta e Noemi interagiranno con gli otto cantanti in gara. Ad esibirsi, Antonio Meleddu (19 anni) in arte Bandito, il bolognese Leonardo Meconi (17 anni) in arte Leo Meconi, Federica Marinari, 27 anni di Pontedera, la pisana Greta Ciurlante (30 anni) in arte Mirall e Claudia Pregnolato in arte Namida, 21 anni di Torino. E ancora, Camilla Giorgia Bernabò (17 anni), in arte Sintesi, nata a Camaiore (Lucca), e Simone Veludo (26 anni), in arte Simo Veludo, che viene da Moncalieri (Torino). Infine il duo cosentino Vite Parallele, composto dalla 21enne Simona Dodaro e dal 27enne Aldo Campanaro.

Il vincitore, eletto sia dalla giuria che dai professionisti/esperti di Rai Radio 2 e dal pubblico attraverso gli ascolti in streaming sulla piattaforma TimMusic, accederà direttamente all’Audizione dal vivo del 72° Festival della Canzone Italiana nella sezione ‘Sanremo Giovani’.