Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 8 giugno

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 1.896 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 8.519 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 102 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 220.917. Il tasso di positività diminuisce del -0,6% e si attesta al 0,9%. Il totale delle dosi di vaccino somministrate contro il coronavirus ad oggi è di 38.967.383.

Le terapie intensive occupate continuano a diminuire con ben 77 pazienti in meno rispetto a ieri. Allo stesso modo i ricoveri in degenza ordinaria diminuiscono in maniera consistente con 225 posti occupati in meno.

Galli: “Limitare AstraZeneca agli over 60”

A commento del caso della 18enne di Genova colpita da trombosi c dopo la somministrazione del vaccino anglo-svedese il professor Massim Galli ha dichiarato all’Huffington Post: “Eventi avversi di questo tipo sono rarissimi, ma c’era da aspettarsi che prima o poi ne arrivasse uno anche in Italia. L’opinione che mantengo è che per quanto del vaccino AstraZeneca non si possa ancora fare a meno per un discorso di copertura vaccinale ampia e rapida, andrebbe il più possibile limitato alle fasce d’età in cui la sua possibilità di creare problemi è praticamente nulla”. “Sappiamo che il rapporto costi-benefici pende ancora decisamente a favore dei benefici. Per rendere l’idea di quanto sia rara l’incidenza degli eventi avversi, si può dire quando se ne verifica uno purtroppo è come aver preso il biglietto vincente della lotteria ma in negativo”.