Coronavirus: il bollettino di oggi 16 settembre

Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 16 settembre

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 5.117 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 7.193 in lieve ribasso rispetto a quelli di ieri (8.606). Mentre si registrano, purtroppo, anche altre 67 nuove vittime. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 306.267.

Aumenta il tasso di positività che incrementa del +0,2% e si attesta al 1,7%. Il totale delle dosi di vaccino somministrate contro il coronavirus ad oggi è di 81.636.330. Diminuiscono a -9 i ricoveri in terapia intensiva. In forte diminuzione anche i ricoveri in degenza ordinaria con ben 110 in meno rispetto a ieri.

Vaccino: al via la terza dose dal 20 settembre

La dose “addizionale” di vaccino anti-Covid va somministrata dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose, mentre la dose “booster”, diversamente da quella addizionale, viene somministrata al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria. La dose booster potrà essere somministrata dopo almeno sei mesi dall’ultima dose in favore di ulteriori gruppi tra cui fragili e a maggiore rischio per esposizione professionale.