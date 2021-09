Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 14 settembre

Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 14 settembre

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 4.021 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 7.501 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 72 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 318.593. Il tasso di positività diminuisce del -1,1% e si attesta al 1,3%. Il totale delle dosi di vaccino somministrate contro il coronavirus ad oggi è di

81.166.557.

Diminuiscono di 9 unità i ricoveri in terapia intensiva. Diminuzione anche dei ricoveri in degenza ordinaria con ben 35 ricoveri in meno rispetto a ieri.

Johnson, “vaccini funzionano, 90% britannici immunizzato”

“I vaccini contro il Covid funzionano e la campagna avviata in anticipo su tutti dal Regno Unito ha contribuito a far sì che oggi il 90% dei britannici adulti sopra i 16 anni sia oggi immunizzato”. Lo ha affermato Boris Johnson in un briefing in cui ha confermato il via a un piano invernale di contenimento della pandemia fondato sull’offerta della terza dose vaccinale a tutti gli over 50 e di una singola dose fra 12 e 15 anni.