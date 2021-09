GFVip 6, Top e Flop della prima puntata

Si accendono le luci nella casa del GFVip arrivato alla sesta edizione. Tra i nuovi ingressi e le prime nomination, ecco cosa ha funzionato e cosa no della prima puntata

“E’ la terza volta per me ma l’emozione è sempre nuova” così Alfonso Signorini introduce l’inizio del GFVip arrivato ormai alla sua sesta edizione. Un’emozione sempre forte, sentita dal conduttore ma anche dai telespettatori che ormai sono veterani del programma.

Dopo gli altissimi ascolti dell’edizione passata e dopo il grande affetto che il pubblico ha dimostrato verso i concorrenti dello scorso anno, non era e non è semplice cercare di far ”dimenticare” il passato e creare nuove emozioni e ricordi. L’attuale cast riuscirà in questa impresa impossibile?

Solo il tempo ci darà una risposta, per ora valutiamo i top e i flop della prima puntata

Top

In una serata un po’ ”sottotono”, nonostante sia la prima, a spiccare da subito o per meglio dire dopo mezzanotte passata, sono state Soleil Sorge e Raffaella Fico. Vere animali da reality che non aspettano neanche la seconda puntata per iniziare a tirarsi frecciatine cariche di veleno e risentimento.

Tutto parte da una nomination palese fatta dalla Sorge che, un po’ a caso (ma neanche tanto), nomina la Fico perchè durante la serata ”non ci ha parlato” e poi Signorini le ha detto che l’ex di Mario Balottelli l’avrebbe guardata male. Il momento si conclude con un ”Bye Bitches” che non viene per nulla gradito da Raffaella che subito sgrida la compagna di gioco.

Partire in sordina forse è l’arma migliore per farsi amare dal pubblico, ma iniziare con una lite è assolutamente pane per i denti dei telespettatori dei reality. Le due hanno iniziato una guerra che, si spera, creerà dinamiche esaltanti.

Non tanto conosciute, pronte a tutto, ragazze giovani e moderne che parlano per citazioni social e meme. Le sorelle Selassié si fanno subito conoscere e rendono l’aria della casa già più frizzantina con le domande finte impertinenti e la voglia di stuzzicare Alex Belli, uomo sposato e con una moglie molto gelosa. Le sorelle lo sanno e infatti, costrette a dormire nel tugurio, scelgono proprio lui come loro compagnia.

Una delle tre si arrabbia per la nomination ma le altre due la invitano alla calma. In attesa che una delle tre esploda, non hanno deluso di certo le aspettative.

Flop

Signorini voleva un bel confronto, magari una discussione che non si fermasse alla prima puntata; e invece? Nulla. Manila Nazzarro e Adriana Volpe optano per la diplomazia e finti complimenti conditi con sorrisetti che volano a distanza tra le due e tutto fanno intendere, tranne la rispettiva stima che dicono di provare l’una per l’altra. L’opinionista Volpe sicuramente frenata, forse perchè durante la prima puntata si tende a rimanere cauti; la Nazzaro si difende da commenti fatti anni e anni fa con leggero imbarazzo, ma ne esce da vera signora. Dinamica sfumata ed enorme flop.

Se già è forse ”triste” far entrare in un programma come il GFVip un concorrente per ripulire la sua immagine, ancora più triste è cercare di fargli fare a tutti i costi il cascamorto con un’altra concorrente. Questo è il caso di Tommaso Eletti e Ainett Stephens che sono stati protagonisti di un siparietto inutile e banale per mostrare la parte della casa chiamata ”Love Boat” e che sicuramente servirà per le coppie che si verranno a creare nella casa.

Tommaso nel suo video di presentazione fa l’ennesimo scivolone dicendo che se alla sua fidanzata va bene la sua forte gelosia e possessività non ci sono problemi; la Stephens accetta tutto ciò che le succede con una leggera passività e imbarazzo. Non si capisce se doveva divertire o avesse un altro scopo, ben preciso, questo momento.

Il resto del cast entrato nella casa non ha fatto né più né meno di quello che ci si aspettava. Aspettiamo l’arrivo di tutti e almeno una settimana per iniziare a capire chi apprezzare o meno. Attendiamo le prime dinamiche per capire da che parte stare e chi sono i buoni e i cattivi di questa sesta edizione del GFVip.