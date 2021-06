La sesta edizione del Grande Fratello Vip sarà condotta da Alfonso Signorini e vedrà due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

La sesta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini per la seconda volta, accoglierà due nuovi volti femminili come opinioniste. Dopo l’abbandono di Antonella Elia e Pupo, arriveranno in studio Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La prima scelta del conduttore del reality più chiacchierato d’Italia, Sonia Bruganelli, è anche la moglie di un altro titano della conduzione, Paolo Bonolis. A riportare l’indiscrezione ci avrebbe pensato Dagospia, che ha riportato: “Voci da Cologno Monzese: Alfonso Signorini ha scelto Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis) come opinionista del Grande Fratello Vip. Affiancherà Adriana Volpe, di ritorno a Mediaset dopo il flop su Tv8″.

Potrebbe interessarti:

Imprenditrice e responsabile dei casting televisivi per i programmi firmati Sdl2005, Sonia Bruganelli ha 3 figli: Silvia, Davide e Adele. Dei tre, Davide, avrebbe anche mostrato interesse nel prendere parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Purtroppo però è ancora minorenne e almeno per il momento Davide Bonolis non potrà partecipare al noto reality. Ma se non potrà il figlio, molto probabilmente sarà proprio la moglie di Bonolis, che commenterà insieme alla Volpe tutte le avventure dei prossimi gieffini.