Max Giusti prenderà il posto di Enrico Papi e sarà il nuovo conduttore di Guess My Age – Indovina l’Età in onda su TV8

Il prossimo autunno il timone di “Guess My Age – Indovina l’Età” passerà a Max Giusti, dopo l’addio di Enrico Papi. Il noto programma di Tv8, quindi, cambierà conduttore, dopo che Papi ha rassegnato le dimissioni per dedicarsi a nuove avventure. Attualmente, infatti, ha già iniziato le riprese per la nuova stagione di “Scherzi a Parte“ e in agenda ci sarebbero anche altri lavori sempre per Mediaset, dopo che dal 2017 è stato al timone del noto programma di Tv8. Papi potrebbe infatti ottenere, magari nella seconda parte della stagione televisiva 2021/2022, un preserale tutto suo proprio su Canale 5. Da qui la scelta di lasciare Guess My Age.

La scelta per sostituirlo è ricaduta proprio su Max Giusti che – sulla scia della lunga esperienza in access maturata con Affari Tuoi – aveva sfidato il programma sull’età alla guida di “Boom“ e di “Chi Ti Conosce?”. Inoltre, dopo il contratto con Discovery, Giusti era tornato sulla Rai prima partecipando a “Pechino Express” in coppia con il giornalista Marco Mazzocchi e poi prendendo parte alla seconda stagione de “Il Cantante Mascherato“. A fargli una diretta concorrenza, il prossimo autunno ci sarà sicuramente il fortunato “Deal With It”, condotto da Gabriele Corsi e in onda su Canale 9. Ce la farà Giusti ad agguantare la leadership tra le neo generaliste? Non ci resta che aspettare la nuova stagione televisiva per rispondere a questa domanda