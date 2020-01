Anche il calciomercato è ‘contagiato’ dal Coronavirus: saltata la trattativa per il passaggio di Javier Pastore in Cina a causa dell’epidemia

Chi lo ha detto che un virus di livello mondiale non possa coinvolgere anche il mondo del calcio? Negli ultimi giorni, il Coronavirus sta colpendo la Cina ed in molti adesso hanno paura ad accostarsi in Oriente, anzi cercano soprattutto di scappare per magari provare a rientrare nei rispettivi paesi di provenienza.

Ma questa epidemia – in un certo senso – coinvolge anche le trattative di calciomercato: nello specifico, è il caso di Javier Pastore. Il centrocampista argentino è in uscita dalla Roma ed un club cinese (non rivelato) ha fatto delle avances importanti per il trasferimento nel massimo campionato orientale. Addirittura – come riporta Il Messaggero – si era trovato un importante sponsor per oltrepassare la Salary Cup (tassa imposta dalla federazione cinese sul mercato) e sembrava essere tutto pronto per il grande colpo.

Ma, invece, a causa del Coronavirus, Pastore non potrà muoversi dalla Capitale e dunque non andrà in Oriente almeno per il momento. Inoltre, la Federazione – a causa dell’epidemia – ha fatto slittare di due mesi l’inizio del campionato e dunque tutto rimandato fin quando l’allarme non sarà rientrato. Quello del Flaco non è l’unico caso: anche altri giocatori hanno dovuto rimandare la possibilità di saggiare il campionato in Oriente a causa dell’epidemia.

Proprio dalla Cina è arrivato un messaggio di ‘aiuto’ da parte di Stephan El Shaarawy: l’italo-egiziano ha chiesto alla Roma – squadra che lo ha ceduto in Oriente appena 7 mesi fa – di poter rientrare nel Bel Paese già a gennaio. Una semplice nostalgia di casa oppure paura del Coronavirus?

Leggi anche