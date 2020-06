Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha approvato la scelta di riaprire i confini. E solidarizza con la posizione della Germania sul piano europeo

Una polemica che all’improvviso sembra rientrata. Tra la Germania e l’Italia sembra essere tornato finalmente il sereno, dopo alcune settimane, alcuni mesi di trambusto generale. Il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, in visita a Berlino, ha tenuto una conferenza stampa insieme al suo omologo tedesco Heiko Maas. In essa, l’esponente del Movimento 5 Stelle ha lodato l’iniziativa da parte della stessa Germania di riaprire i confini con la nazione italiana. E in più è soddisfatto della presa di posizione a favore del piano di ripresa europeo.

“Il ministro degli Esteri mi ha comunicato l’intenzione di riaprire i flussi verso il 15 Giugno, una scelta di lealtà e trasparenza nei confronti dell’Italia che apprezziamo e che è conforme allo stato di salute attuale del paese. Abbiamo molto apprezzato anche la posizione sulla ripresa europea. Serve un’Europa più forte competitiva che metta all’angolo individualismi e personalismi di pochi. C’è una sostanziale e netta differenza tra il concetto di sovranità e di sovranismo, deleterio anche per gli interessi nazionali dei singoli stati di fronte a questo bivio l’Italia ha già scelto e mi auguro che lo facciano anche gli altri paesi.” ha dichiarato Di Maio.

Di contro, Heiko Maas gli ha risposto positivamente: “Le immagini venute dalla Lombardia ci hanno commosso e fatto da monito per crudeltà che può assumere la pandemia, rispetto e ammirazione per disciplina con cui il popolo italiano ha affrontato la pandemia, è stato fatto un lavoro straordinario in condizioni difficili. Dobbiamo uscire da questa crisi in maniera congiunta.“

