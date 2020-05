Ecco il consueto Bollettino della Protezione Civile con i dati relativi al Coronavirus nel nostro Paese. La situazione di oggi 20 maggio 2020

Ecco il consueto Bollettino della Protezione Civile con i relativi dati per quanto riguarda l’andamento del Coronavirus nel nostro Paese. Il numero dei nuovi positivi è di +665 che portano il numero degli attualmente positivi a 62.752, con un decremento rispetto a ieri di 2377 unità. I deceduti di oggi sono 161, che portano il totale dei deceduti a quota 32.330. Continua il trend positivo per i nuovi guariti con un valore di 2.881 unità rispetto a ieri che portano il totale dei guariti a quota 132.282. Diminuisce il numero dei ricoverati in terapia intensiva, con un decremento di 40 pazienti rispetto alla giornata scorsa. Scende anche il numero di ricoverati con sintomi con un decremento di 324 pazienti. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 67.195.

Dopo le riaperture del 18 maggio con il miglioramento della diminuzione del contagio del Coronavirus, queste le parole di Zaia sulla riapertura del Veneto: “Non ho né mire romane né mire di scalate politiche nel partito. Dall’inizio dell’emergenza, i casi di positività al coronavirus in Veneto sono 19.030, 33 in più rispetto a ieri. La movida? Non è una minaccia, è una constatazione. Noi abbiamo degli indicatori sanitari eccezionali, abbiamo solo 44 persone in terapia intensiva, delle quali la metà sono “corona free”, perché si sono negativizzati. Con queste aperture, abbiamo trasferito la responsabilità dagli ospedali alle persone, ognuno è responsabile della cura”.

Leggi anche