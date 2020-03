Il Coronavirus in Italia sembra essere arrivato nella una fase in cui il picco dei contagi è stabile. Secondo l’Istituto Superiore della Sanità le misure stanno funzionando

Il Coronavirus in Italia ha raggiunto la fase in cui il picco dei contagi dovrebbe restare stabile per un certo periodo.

Questa è quanto dichiarato dell‘Istituto superiore di Sanità, a riprova che le misure di contenimento stanno funzionando. Anche in quest’ottica il Governo sta pensando a una parziale riapertura dopo Pasqua, ma con molte misure restrittive che rimarranno almeno fino all’inizio di maggio. L’orientamento è di far passare le vacanze di Pasqua e il ponte del Primo Maggio per evitare spostamenti, ma non ci sarà una data precisa: la ripartenza sarà graduale e saranno necessari mesi per ritornare alle vecchie abitudini. L’annuncio ufficiale della proroga delle misure di contenimento arriverà al termine del prossimo Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi domani o giovedì.

La situazione aggiornata

Ieri contagi ancora in calo: secondo l’ultimo bilancio della Protezione civile, i malati di coronavirus sono aumentati di 1.648 toccando quota 75.528. L’aumento è quasi dimezzato rispetto a domenica. In totale, compresi morti e guariti, sono stati superati così i centomila contagiati in totale. E per la prima volta calano i malati in tre regioni: Lombardia, Umbria e Friuli Venezia Giulia. I morti salgono a 11.591, +812 sul giorno precedente; le nuove guarigioni sono 1.590, il dato più alto dall’inizio dell’emergenza.

