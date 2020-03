Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha concluso la conferenza stampa giornaliera con cui aggiorna il bollettino riguardante il Coronavirus

Si è da poco conclusa la consueta conferenza stampa con cui giornalmente il Commissario straordinario della Protezione Civile Angelo Borrelli aggiorna il bollettino riguardante la progressione del Coronavirus in Italia.

Alle ore 18.00 di oggi, venerdì 13 Marzo 2020, i malati di Covid19 nel nostro Paese sono 14.955, 2.116 in più di ieri. Il numero complessivo dei contagiati – ivi compresi vittime e guariti – è pari a 17.660 persone. In percentuali il tasso di progressione del contagio è pari al 16,85 % in linea con i ritmi registrati nei giorni scorsi.

I decessi si attestano a 1266, 250 in più rispetto a ventiquattro ore fa, mentre le persone guarite sono 1439, 181 in più rispetto a ieri.

Continuano a rimanere sotto stress i reparti di terapia intensiva: attualmente vi sono ricoverate 1328 persone, 175 in più rispetto a giovedì 12 Marzo 2020.

Guardando alle Regioni, la più colpita da Coronavirus, sempre secondo i dati forniti ufficiali forniti oggi dalla Protezione Civile, resta la Lombardia (7.732 casi), seguita da Emilia Romagna (2.011 casi) e Veneto (1453)

Le meno colpite sono invece la Basilicata (10 casi accertati), il Molise (17 casi accertati) e la Valle d’Aosta (27 casi accertati).

Prossimo appuntamento col bollettino della Protezione Civile domani alle 18.00

