Il leader di Italia Viva Matteo Renzi suggerisce di concentrarsi a combattere il coronavirus. Per la prima volta, si cala nel ruolo di paciere

Nel Governo non c’è sosta. Sembra che l’emergenza esplosa legata al coronavirus abbia acuito ancora di più le divergenze, con l’opposizione che si schiera da una parte e il Governo che tenta un dialogo, ma al quale viene risposto “picche”. Soprattutto le Regioni interessate dall’epidemia sembrano avercela a spada tratta con l’esecutivo. Ecco che, quindi, arriva qualcuno a fare da paciere. Questo “qualcuno” insospettabile è Matteo Renzi, che suggerisce di concentrarsi a combattere il virus senza litigi di sorta.

“Leggo di polemiche tra il Governo centrale e le Regioni sulla gestione del coronavirus. Gli uni si lamentano della gestione di alcuni ospedali, gli altri del mancato controllo statale negli aeroporti con la chiusura dei voli diretti dalla Cina. Avremo tempo per capire chi e dove ha sbagliato. Ora però mi permetto di lanciare un appello: basta polemiche. C’è un’emergenza e va gestita tutti insieme, seguendo la scienza e non le polemiche. Se c’è un aspetto positivo in questo dramma è che tutti i NoVax sono spariti e che la gente si affida ai medici, non agli apprendisti stregoni.” ha scritto su Facebook Matteo Renzi.

“Ora lavoriamo insieme senza polemiche tra Governo e Regioni e ringraziando per lo straordinario lavoro i medici, gli infermieri, il personale ospedaliero, i volontari. Poi finita l’emergenza chi vorrà avrà tanto tempo per litigare. Noi saremo invece dalla parte di chi dovrà rilanciare l’economia italiana – dal turismo alla manifattura – colpita duramente da questa crisi. Sono giorni difficili, la sfida è complicata ma l’Italia deve farcela e ce la farà. Tutti insieme, senza isterie e polemiche.” ha poi concluso.

