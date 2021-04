L’ex sindaca di Taranto, Rossana Di Bello, si è spenta all’età di sessantacinque anni. Era laureata in biologia. Ha vissuto una vita in FI

Un’altra vittima del COVID. Un’epidemia che non conosce cali. Questa volta, ad essere stata colpita è una personalità illustra. Infatti, l’ex sindaca di Taranto, Rossana Di Bello, è morta questa mattina a seguito di complicazioni con la malattia. Era ricoverata da giorni all’ospedale Moscati di Taranto in rianimazione.

Sessantacinque anni, laureata in Biologia, l’ex sindaca aveva fondato nel 1993 in Puglia il primo circolo di Forza Italia. Una personalità, dunque, che all’interno della politica regionale aveva lasciato il segno.

Nel 1995 fu eletta consigliere regionale della Puglia per FI e in seguito divenne assessore regionale all’Industria con la giunta presieduta da Salvatore Di Staso. Successivamente, nel 2000, è stata eletta sindaco di Taranto, sempre con Forza Italia, ed ha raggiunto un traguardo storico. Infatti, lei è stata il primo sindaco donna della città pugliese. Ancora una volta, nel 2005, era stata eletta per un secondo mandato. Un anno dopo, però, si dimise, a causa di una vicenda giudiziaria dalla quale è stata poi assolta in appello. La sua scomparsa sta destando molto cordoglio a Taranto.

Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo europeo di Fratelli d’Italia, si è espresso in un cordoglio: “La scomparsa di Rossana Di Bello mi addolora tantissimo. Appassionata della vita e della politica allo stesso modo. Entrambe non le hanno risparmiato soddisfazioni ma anche tante sofferenze che ha sempre affrontato a testa alta e con fierezza. A Rossana mi legano tantissimi ricordi, ma anche un costante rapporto di amicizia e stima che non è mai venuto meno. Sono affettuosamente vicino alla sua famiglia.“