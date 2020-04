Coronavirus, Salvini rilancia: “Chiese aperte a Pasqua. Serve l’aiuto di Dio”

Matteo Salvini ha parlato dell’arrivo della Pasqua in tempi di Coronavirus: “Le Chiese devono essere riaperte, in questo momento c’è bisogno di Dio”

Dopo l’eterno riposo recitato in diretta con Barbara d’Urso, Matteo Salvini continua la sua linea religiosa per cercare di sconfiggere il Coronavirus in Italia. Il leader della Lega, in un’intervista rilasciata a Sky, ha parlato dell’avvento della Pasqua.

Salvini ha chiesto la riapertura delle chiese italiane: “In questo momento, spero che la scienza ed anche il buon Dio sconfiggano questo mostro per tornare ad uscire. C’è bisogno dell’aiuto anche dall’alto ed anche la protezione del Cuore Immacolato di Maria, in particolar modo con l’arrivo della Santa Pasqua“.

Le dichiarazioni del leader della Lega non sono passate inosservate ed è arrivato anche il commento di replica da parte di Beppe Sala, sindaco di Milano: “Salvini vuole le chiese riaperte? Se davvero lo vuole, deve fare una cosa ben precisa: chiedere a Lombardia e Veneto di fare un’ordinanza speciale. Faccia i fatti, anziché parlare soltanto per far uscire i titoli sui giornali“.

Sala, dunque, si è dichiarato in disaccordo col Salvini-pensiero ed ha aggiunto: “In questo momento particolare per l’Italia, la fede può e deve essere tranquillamente anche un fatto privato e personale di ogni cittadino cristiano“.

