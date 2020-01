Allarme Coronavirus. Una turista cinese sviene in autogrill sulla A11: struttura evacuata e immediato ricovero in malattie infettive. Primo caso anche in Germania. Intanto l’Oms innalza il rischio da moderato ad elevato

La psicosi da Coronavirus si sta diffondendo anche in Italia. Nel tardo pomeriggio di ieri, una turista cinese in visita in Italia, si è sentita male mentre sostava insieme ad un’altra ventina di connazionale in un autogrill sulla A11, in località Serravalle. Immediatamente allertata la Polizia che ha provveduto ad evacuare la struttura. Il personale del 118 ha subito soccorso la donna, trasferendola nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Secondo quanto diffuso da una nota dell’Asl Toscana Centro: “È stato centralizzato nell’ospedale più vicino, il San Jacopo di Pistoia, un caso sospetto del nuovo coronavirus. Si tratta di una donna di 53 anni, originaria della provincia dell’Hubei, che viaggiava insieme ad un’altra ventina di connazionali. La donna accusava una sintomatologia simil influenzale con lieve rialzo febbrile“. In questo momento, i medici stanno portando avanti tutte le analisi del caso e verranno inviati campioni biologici all’Istituto Superiore di Sanità per accertare o meno la presenza del virus.

Primo caso conclamato in Germania

Intanto, il Ministero della Salute bavarese ha annunciato il primo caso di coronavirus cinese conclamato nel sud della Germania, nello stato sudorientale della Bavaria. L’uomo della zona di Starnberg è attualmente in isolamento e si trova in buone condizioni cliniche.

L’Oms innalza il livello di rischio

A causa dell’enorme numero di contagi e di decessi, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di innalzare il livello di rischio da moderato ad elevato. Secondo il rapporto, il rischio è “molto alto in Cina, alto a livello regionale e alto a livello globale”.

