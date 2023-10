Correggio, 13enne viene pestato dai bulli a scuola: finisce in ospedale

di Pasquale Capasso

CORREGGIO 13ENNE PESTATO DAI BULLI – Ancora un episodio di bullismo tra i corridoi di una scuola, nello specifico del Convitto Corso. Qui, un 13enne è stato pestato da alcuni bulli: tutto ha avuto inizio come una sorta di “scherzo” degenerando poco dopo in un vero e proprio pestaggio. Dieci ragazzi, infatti, lo hanno accerchiato cominciando a infliggergli calci e pugni.

Cosa è successo nel dettaglio.

Correggio, 13enne pestato dai bulli: la ricostruzione

Stando a quanto si apprende, il 13enne, prima del pestaggio, avrebbe cercato di difendere una propria amica vittima del dileggio dello stesso gruppo di ragazzi resosi protagonista del pestaggio. I bulli son prima partiti con alcuni schiaffi sul collo, contro cui il 13enne ha reagito intimando loro di smetterla. Ma non hanno smesso. La situazione da lì in poi è degenerata: lo hanno scaraventato a terra, pestandolo con insistenza con calci e pugni su tutto il corpo. A sedare la rissa – il massacro – un insegnante attirato dai rumori. Il gruppo si è presto eclissato.

Al rientro il classe il 13enne era visibilmente dolorante e sanguinava dal labbro, al che il professore ha deciso di chiamare il 118. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per accertare se avesse subito traumi costali e alla schiena.

Sulla vicenda si è aperta un’indagine da parte dei Carabinieri, il cui intento è quello di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e di individuare i responsabili. Proprio questi ultimi rischiano grosso, si parla anche di un procedimento penale nei loro confronti.

Fonte: Tgcom24

