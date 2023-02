Corsa del Mito a Camerota: l’11° edizione

di Rita Milione

Il covid ha frenato l’11esima edizione della Corsa del Mito ma dopo tre anni la macchina organizzativa riparte alla grande. La gara podistica che unisce Palinuro e Marina di Camerota, organizzata dall’associazione Tuttinsieme, si sarebbe dovuta tenere il 9 maggio 2020 ma a causa dell’emergenza sanitaria mondiale fu annullata. Anzi, a questo punto, il termine corretto da utilizzare è ‘rimandata’. Sì, perché i membri di Tuttinsieme sono già a lavoro per mettere a punto un ritorno con il botto.

Si correrà sabato 13 maggio, quando Marina di Camerota sfoggia i suoi colori più belli e il paese è già meta di tantissimi visitatori. «Abbiamo una voglia incredibile di riabbracciare tutta la magia che solo un evento straordinario come la Corsa del Mito sà regalarci ormai dal 2010 – commenta la presidente di Tuttinsieme Giovanna Attanasio –. Nei prossimi giorni si terranno i primi incontri organizzativi ma la nostra squadra ha già avviato buona parte del lavoro burocratico per organizzare questa undicesima edizione che avrà sicuramente un sapore particolare».

E sui testimonial? «C’è già qualche idea – continua Attanasio – negli anni abbiamo ospitato giganti dello sport come Pietro Mennea, i fratelli Abbagnale, Gianni Maddaloni, Sebastiano Nela, Vincenzo D’Amico, i calciatori del Napoli di Maradona, Patrizio Oliva, Sergio Brio, Totò Schillaci, Cristian Ghedina, Annalisa Minetti, e tanti altri. Quest’anno vogliamo donare ai podisti, alle famiglie, ai cittadini e ai turisti, un’altra bellissima esperienza diretta con altri campioni dello sport. Al momento è presto per svelare altri particolari, ci sarà tempo».

Il percorso resta invariato: 15 chilometri immersi nella natura più selvaggia. Si parte dal porto di Palinuro con le sue acque limpide per poi attraversare il centro cittadino. Via lungo la piana abbracciata dai fiumi Lambro e Mingardo, poi giù nel cuore della Pineta prima di girare a sinistra dove si aprirà lo scenario delle spiagge della Cala del Cefalo e del Troncone. Alla fine un tripudio di colori e applausi prima di giungere sul porto turistico di Marina di Camerota.

«Finalmente torna la Corsa del Mito, questa creatura che ci è mancata tanto durante il periodo della pandemia – dice Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota –. Sarà un’edizione molto importante, quella della rinascita, della ripresa. La macchina organizzativa è già in moto. Noi come amministrazione saremo vicini a questa manifestazione che coinvolgerà come sempre un pubblico numeroso e atleti provenienti da ogni parte del mondo. Il ritorno alla normalità passa soprattutto attraverso momenti come questo».