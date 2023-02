Milan, ascolta Pioli: “squadra finalmente guarita”

di Antonio Di Mita

A San Siro si respira finalmente aria leggera sponda rossonera. Dopo un Gennaio particolarmente nefasto, il Milan sembra essere finalmente guarito, anche a detta del suo allenatore. Stefano Pioli infatti è intervenuto ai microfoni del post partita di Milan-Atalanta, vinta dal diavolo per 2-0.

“L’importante era dare continuità, anche perché non avevamo mai fatto quattro vittorie di fila quest’anno. Era un obiettivo. Abbiamo lavorato moltissimo, giocato con intensità e personalità. Stasera solo segnali positivi, ma il campionato è lungo e bisogna fare tanti punti per i primi quattro posti“.

Il ritorno dei leader

La parità di ieri sera sarà in futuro decisiva non solo per i tre punti conquistati contro una diretta rivale come l’Atalanta. Per il Milan era fondamente recuperare due pedine protagoniste della scorsa cavalcata scudetto com Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic.

“Sono due leader – ha commentato Pioli – avere due così a disposizione aiuta. Sono due leoni. Hanno spessore tecnico e caratteriale. Mike ha sofferto molto, così come Zlatan. Ci daranno una grande mano, ne sono sicuro“.

“Dopo il derby abbiamo pensato alla partita successiva. Solo così puoi dare il massimo, e faremo così anche al Franchi. Quando riusciamo a giocare come sappiamo il risultato arriva. Ho sempre pensato che la testa comanda il resto, e oggi abbiamo fatto bene“.