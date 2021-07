Scopriamo insieme cosa si può portare in aereo

Viaggiare verso l’aereo è un motivo di gioia perché vuol dire andare in vacanza. Certo però, al momento dell’arrivo in aereoporto potrebbero esserci alcuni dubbi

Prima di prendere il nostro aereo, bisogna sapere dove lasciare la nostra macchina.

Parcheggiare nei pressi dell’aereoporto potrebbe non farci sentire sicuri. I nostri problemi si possono risolvere visitando il sito parkos.it, che aiuta a confrontare e prenotare parcheggi in totale sicurezza nei pressi degli aeroporti e in maniera molto conveniente.

Parkos ci permette di avere la garanzia di parcheggiare la macchina in modo sicuro e senza preoccupazioni grazie a una ricerca opportuna accanto a un tariffario vantaggioso. Modifiche e cancellazioni sono gratuite e oltre alle informazioni di parcheggio possiamo ottenerne altre su servizi come bus navetta, opzioni di pagamento, posizioni e distanze.

Un altro dubbio però, che si fa strada nella mente di chi deve prendere un aereo, è quello che riguarda il bagaglio a mano. Cosa si può portare in aereo? Lo scopriamo subito in questi articolo.

Cosa è ammesso

Partire in viaggio con un volo è sicuramente un’esperienza bellissima ma che a volte può portare qualche ansia. Dal parcheggio per la macchina, che abbiamo visto si risolve grazie a un sito come Parkos, al problema di cosa si possa portare o meno nel proprio bagaglio.

I controlli all’ereoporto si sa, sono molto rigorosi per cui è meglio non sbagliare se non si vogliono vedere i propri oggetti personali sottratti ingiustamente. Dovete sapere dunque che, per quanto riguarda il bagaglio a mano, sono ammessi generalmente oggetti non pericolosi quindi vestiti, scarpe ma anche phon, piastre per capelli, rasoi usa e getta. Permesso anche il trasporto di attrezzatura fotografica.

Un discorso particolare riguarda i liquidi. Non si possono portare nel bagaglio a mano flaconi che superino i 100 ml. di contenuto ma inferiro si. Anche per il trasporto di cibo bisogna stare attenti: no ad alimenti depribili come carne, frutta e verdura, sì a prodotti precotti. Nel bagaglio a mano è vietato portare cibo in forma cremosa o liquida.

Per quanto riguarda le medicine è consentito portarle. L’unico problema può riguardare medicinali liquidi per cui vige sempre la regola del contenuto sotto i 100 ml. I souvenir si possono portare a patto che non siano oggetti pericolosi. E’ permesso portare anche sigarette elettroniche purché non si fumino in aereo.

Cosa non è ammesso

A questo punto vediamo anche di capire cosa non si può portare in aereo. Abbiamo già affrontato il discorso dei liquidi oltre i 100 ml e degli oggetti pericolosi. Per oggetti pericolosi si intendono le armi da fuoco sia vere che giocattolo, i fuochi d’artificio e gli articoli pirotecnici, gli arpioni, le balestre, i fucili subacquei.

Negli oggetti pericolosi rientrano quelli infiammabili, i coltelli, le spade, le forbici e alcuni strumenti sportivi come le mazze da baseball, gli skateboard, le canne da pesca, le attrezzature per arti marziali.

Sono vietate bevande alcoliche con volume oltre 70% e le sostanze chimiche come gas, spray e vernici.