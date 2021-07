Lombardia: violenti temporali, frane e nubifragi

In Lombardia è allerta maltempo. La regione è stata presa di mira da una fitta serie di perturbazioni che hanno creato danni in diverse zone

Il maltempo ha ridotto in ginocchio la Lombardia. Precipitazioni, perturbazioni hanno creato danni in diverse zone della regione, fino a provocare frane in Valtellina. Il governatore Attilio Fontana, è apparso visibilmente preoccupato e sui Social ha scritto:

“Oggi purtroppo il maltempo ha flagellato diverse zone della Lombardia. Nelle province di Lecco, Como e Sondrio si sono verificate diverse frane e problemi si sono registrati anche in quella di Varese. Per tutte cito le criticità di Chiavenna San Carlo (SO) e di Blevio (CO) con strade e auto sommerse dal fango. Grandinate in Brianza e nella Bergamasca, a Gallarate la forza del vento ha scoperchiato il tetto di un edificio“.

Il governatore della Lombardia si è inoltre servito della vetrina Social per fare pubblico elogio al lavoro svolto da vigili del Fuoco e Protezione Civile: “I vigili del Fuoco, con il prezioso e instancabile sostegno dei volontari della Protezione Civile della Lombardia, sono impegnati per liberare le strade dal fango e dai massi“.

Nonostante il maltempo in Lombardia abbia creato danni a cose, non ha per fortuna fatto vittime. La situazione è in ripresa e si lavora nella regione per ripristinare i disagi creati dalle perturbazioni e dalle raffiche di vento.