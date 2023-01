Alfredo Cospito trasferito nel carcere di Milano; oggi conferenza dei ministri

Attualmente è oggetto di discussione della politica e dell’opinione pubblica Alfredo Cospito che attualmente sta proseguendo lo sciopero della fame per protesta. Ma chi è la persona in questione e perché sta protestando rifiutando l’alimentazione forzata?

Chi è Alfredo Cospito

Alfredo Cospito, secondo quanto riporta Sky Tg24, è detenuto da oltre 10 anni con la formula del 41bis per alcuni reati tra i quali l’aver gambizzato nel 2012 l’ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per aver piazzato due ordigni esplosivi fuori da una caserma di Cuneo dei Carabinieri nel 2006. Attualmente è dall’ottobre dell’anno scorso che ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro il carcere duro applicato nei suoi confronti. I suoi legali ritengono che non ci siano le condizioni adatte per tenerlo in cella con il regime del carcere duro e dell’ergastolo ostativo.

Le offensive anarchiche di questi giorni

Sembrerebbero collegate a lui alcune offensive anarchiche che si sono verificate in questi giorni a Milano e Roma: nel capoluogo lombardo due auto della polizia locale sono state incendiate con molotov, mentre nella capitale stessa sorte è toccata a cinque auto della Tim. Altri attacchi ai danni delle sedi diplomatiche italiane a Barcellona e Berlino sarebbero ricondotte sempre alle offensive anarchiche.

La posizione del governo

Il governo rimane irremovibile davanti allo sciopero della fame di Cospito e alle richieste dei suoi legali. “Lo Stato non si fa intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari”, ha ribadito anche la premier Giorgia Meloni. A breve, sul caso, ci sarà una conferenza stampa dei ministri dell’Interno, della Giustizia e degli Affari Esteri Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Antonio Tajani.

Nel frattempo, nella giornata di ieri l’anarchico è stato trasferito dal carcere di Sassari alla struttura di Opera a Milano, dove lì c’è più possibilità sul monitorare le condizioni di salute del detenuto durante il suo sciopero della fame.