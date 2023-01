Inter, che sgarbo al Napoli: il nome per il post Dumfries

L’Inter sarà costretta a rifondare gran parte della sua rosa per la prossima stagione. Con Skriniar promesso sposo al Psg (Al-Khelaifi oggi in Italia per chiudere) e con numerosi esuberi da piazzare, i nerazzurri hanno davvero bisogno di trovare nuovi stimoli e nuovi innesti per affrontare al meglio il prossimo campionato. Tra i (quasi) sicuri partenti ci sono, su tutti, Gosens e Dumfries. I due esterni di centrocampo non hanno mai pienamente convinto tifosi e dirigenza, se non per qualche sprazzo di grande corsa. La poca continuità, purtroppo, è stata la causa principale della loro bocciatura da parte del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. È proprio per sostituire l’esterno olandese che Marotta si sta muovendo e sta sondando numerosi profili esteri.

Tra i nomi più caldi per il ruolo di esterno destro di fascia spunta sicuramente quello di Adama Traore. Per caratteristiche un profilo del genere è sicuramente più offensivo rispetto a Dumfries, ma il Wolverhampton potrebbe lasciarlo partire per una cifra decisamente bassa, considerato anche il contratto in scadenza al termine del campionato. Proprio l’esterno spagnolo era stato accostato di prepotenza al Napoli di Spalletti che, vista la probabile partenza di Lozano, si stava già cautelando con un esterno con quelle caratteristiche.