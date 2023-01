Inter, Al-Khelaifi in italia per Skriniar: le cifre

Oggi è l’ultima giornata utile per il trasferimento di Milan Skriniar al Psg. L’Inter lo sa e vorrebbe evitare di privarsi del fortissimo difensore a costo 0 al termine di questo campionato. È proprio per questo motivo che le volontà delle parti sono tutte concordi verso l’accordo e verso la cessione il più rapidamente possibile. Il problema, per i nerazzurri, è rappresentato però dall’assenza di un sostituto concreto. La partenza di Skriniar in questa sessione di mercato rappresenterebbe un vero e proprio terremoto, privando una rosa (già claudicante) di quelle poche certezze che attualmente può vantare di avere.

Per il difensore nerazzurro si è mosso in prima persona il presidente del Paris Saint Germain Al Khelaifi, che vorrebbe assicurarsi le prestazioni del difensore serbo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. A tale somma andrebbero poi ad aggiungersi circa 5 milioni di euro spalmati in bonus facilmente raggiungibili.

Tra i tanti sondaggi che sono stati fatti dai nerazzurri per sostituire il difensore partente, su tutti brillano i nomi di Demiral dell’Atalanta e Kostantinos Mavropanos dello Stoccarda. Il mercato chiude questa sera alle ore 20. Per l’Inter di Simone Inzaghi questa è una vera e propria corsa contro il tempo.