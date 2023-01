Milan, con Leao è rottura: rinnovo lontanissimo

Ormai qualcosa tra il Milan e Rafael Leao sembra essersi definitivamente rotto. A seguito dell’offerta di circa 7 milioni di euro messa sul piatto dai rossoneri il calciatore si aspettava una definitiva accelerazione che chiudesse una volta per tutte la vicenda. Detta accelerazione non c’è stata e il portoghese, spazientito, ha fatto sapere di non essere più intenzionato a trattare con la società milanese.

L’idea iniziale era di legarsi fino al 2027, ma la clausola fissata a 150 milioni di euro spaventa e non poco il calciatore, che vorrebbe ridurla a 70 o al massimo 80 milioni. La paura, per Leao, è quella di restare vincolato a vita ai colori rossoneri, precludendosi la possibilità di trasferirsi in un club più avanti nella corsa alla Champions League. È opportuno ricordare, infatti, che solo la scorsa estate il Chelsea si era spinto fino a mettere sul piatto circa 120 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del talento rossonero.

Il contratto di Rafael Leao con il Milan scade nel 2024. Ovviamente non si può ancora parlare di corsa contro il tempo, ma le pretendenti bussano prepotentemente alla porta rossonera ed il rischio di lasciar partire uno dei migliori calciatori dello scorso campionato a parametro zero non è mai stato così concreto.