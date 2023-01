Milan, che rimpianto: Enzo Fernandez passa al Chelsea!

Ogni stagione è caratterizzata da delle sliding doors. Dei momenti precisi in cui si decide in un modo o nell’altro il futuro presente o prossimo di un avvenimento. In quegli istanti si può prendere la decisione giusta e rendere positiva la scelta fatta, o con il senno del poi rimpiangere l’alternativa scartata. Questo per il momento è ciò che sta accadendo in casa Milan ripensando alla finestra di calciomercato estiva. Più volte infatti gli intermediari di Enzo Ferrari hanno bussato al Diavolo proponendo l’argentino a Maldini, il quale però ha preferito puntare tutto su Charles De Ketelaere e Aster Vranckx.

Una scelta sconsiderata solo con il senno del poi, perché all’inizio le premesse erano tutte dalla parte del Milan. Oggi però Enzo Fernandez è la rivelazione dell’Argentina campione del Mondo in carica, e la sua valutazione è giustamente schizzata alle stelle. Basti pensare che nell’estate scorsa il suo valore di mercato si aggirasse sui 20 milioni totali tra parte fissa e bonus. Oggi invece il centrocampista ha trovato l’accordo con il suo nuovo club per una cifra cinque volte superiore alla precedente.

È notizia di ieri infatti che il Benfica abbia trovato l’accordo per il trasferimento di Enzo Fernandez al Chelsea per 127 mln di euro, pagabili in tre esercizi. I blues pare abbiano deciso di fare all in sul campione del mondo, pronti ad affidargli il futuro del proprio centrocampo. Chissà cosa starà pensando adesso Maldini che poteva vestire di rossonero il centrocampista per soli 20 mln ad Agosto scorso.