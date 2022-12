Argentina, è iniziata la parata a Buenos Aires

I campioni del Mondo hanno finalmente iniziato la loro marcia di gloria sopra il bus scoperto, pronti ad essere acclamati dalla propria gente. Si stima che le persone presenti per le strade di Buenos Aires superino le 100.000, a simboleggiare l’amore di un popolo intero verso la propria nazionale. La vittoria di questo incredibile mondiale rappresenta per l’Argentina il traguardo di un progetto iniziato quasi due decenni fa, con al centro sempre e solo un punto.

Lionel Messi rappresenta l’Argentina in tutto il suo essere, ed il suo talento ha raggiunto finalmente la gloria massima, il meritato premio per una carriera incredibile. La festa nazionale indetta dal governo argentino per premiare i suoi eroi è solo uno l’ennesima prova di ciò che Qatar 2022 ha rappresentato per questo popolo.

Le immagini della marcia

Le immagini di questa storica giornata nella capitale argentina stanno facendo il giro del mondo. Su Twitter rimbalzano infatti continuamente foto e video in tempo reale dei fatti che stanno accadendo a Buenos Aires.

CUIDEN A LOS CAMPEONES DIOS pic.twitter.com/bWETVc2cgZ — FÚTBOL ARGENTINO 🇦🇷 (@TodaLaPrimeraA) December 20, 2022

This was 3.30am in Buenos Aires as Argentina’s World Cup winners returned home! 🤩🇦🇷 pic.twitter.com/lKB7Ob9Ble — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 20, 2022

Cavi pericolanti, bagni di folla e gigantografie della Pulce. La parata dei campioni del mondo verrà sicuramente ricordata per tantissimo tempo. Oggi finalmente si può dire che Messi raggiunge Maradona nei cuori del suo popolo.