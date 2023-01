Inter: Koulibaly nome caldissimo, ma c’è un problema

L’Inter cerca disperatamente un difensore centrale. La giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per il passaggio di Milan Skriniar al Psg, con il presidente dei parigini Al-Khelaifi che si è mosso in prima persona per assicurarsi le prestazioni del fortissimo difensore nerazzurro. L’offerta sul piatto fa vacillare Marotta e co., con il rischio concreto che il difensore potrebbe partire a parametro zero al termine del campionato. I 15 milioni più 5 di bonus non sono mai stati così allettanti.

Tra i nomi più caldi sul taccuino della dirigenza nerazzurra, spunta su tutti quello di Kalidou Koulibaly. Il fortissimo difensore del Chelsea (ed ex Napoli) è stato acquistato dal club londinese nella scorsa sessione di mercato per una cifra poco superiore ai 40 milioni di euro, ma non è mai stato in grado di convincere società e tifosi con le sue prestazioni. Complice anche un avvio di stagione decisamente sotto tono di tutta la squadra, la valutazione del senegalese oggi pare decisamente calata. È proprio per questo che l’Inter potrebbe seriamente pensare di affondare il colpo. L’unico ostacolo è rappresentato dall’ingaggio. Koulibaly, infatti, percepisce uno stipendio di circa 10 milioni di euro a stagione. Sicuramente una spesa del genere sarebbe pesante per le casse dell’Inter, ma uno sforzo economico potrebbe essere necessario anche per placare gli animi di una tifoseria scontenta, in caso di partenza di Skriniar.