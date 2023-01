Pontecagnano, anziano investito da un’auto: trasportato in ospedale

Ancora un incidente sulle strade, questa volta è successo a Pontecagnano Faiano, lungo Corso Italia, nei pressi della Stazione di servizio Q8. Un anziano è stato investito da un’automobile.

Il conducente si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e allertare i sanitari. Dopo l’impatto, si legge su Salernotoday, l’uomo ha riportato una ferita lacero contusa. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato l’anziano in ospedale per le cure del caso. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine per chiarire quanto avvenuto.

Solo una settimana fa a perdere la vita sulla litoranea nel territorio di Pontecagnano Faiano, Antonio Tolino, 76enne residente in zona, travolto domenica sera da un’auto.