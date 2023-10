Costiera, ritrovato il corpo di Manuel: tre indagati per la morte del 29enne

di Rita Milione

Ritrovato in mare il corpo di Manuel Cientanni, il cuoco 29enne di Pontecagnano Faiano vittima della tragedia nel mare della Costiera Amalfitana. Ad oggi sono tre persone risultato iscritte nel registro degli indagati per la tragica morte del giovane. Le ipotesi di reato per le quali si procede sono omicidio colposo e omissione di soccorso.

Si tratta – come riporta il quotidiano La Città – dei due amici che in quella tragica giornata erano in barca con lui e del proprietario salernitano della società di noleggio alla quale i tre si sono rivolti per affittare lo scafo da 40 cavalli fuoribordo sul quale hanno viaggiato.