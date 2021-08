Covid-19, il bollettino di oggi 15 agosto 2021

Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 15 agosto contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia

La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Oggi, 15 agosto 2021, il bollettino registra 19 persone positive decedute e 5.664 nuovi casi accertati. I pazienti positivi al virus attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 384 (12 in più rispetto a ieri, i nuovi ingressi sono 29). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 160.870. La Sicilia è la Regione con il maggior incremento di positivi in 24 ore: sono 946.

“Non sarà un Ferragosto in allarme“. Questo aveva dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera il portavoce del comitato tecnico scientifico e presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, guardando con ottimismo ai numeri del contagio nel nostro Paese. “Gli ultimi dati confermano che la curva cresce, ma rallenta“, spiega Brusaferro, che auspica per i prossimi mesi l’inizio di una fase di convivenza con il virus.

Tuttavia, resta diffuso il timore che i festeggiamenti del Ferragosto siano causa di nuovi focolai. Ed è proprio per questo motivo che diverse amministrazioni locali hanno imposto restrizioni ideate ad hoc su feste e assembramenti. Inoltre a livello nazionale sono stati intensificati i controlli, in particolare sul green pass.