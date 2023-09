Covid, aumentano i casi a Salerno e provincia: i numeri

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo allarme che di giorno in giorno diventa più insistente. A Salerno e provincia, infatti, i casi di contagio da Covid sono in aumento. Attualmente, la quota mille è stata superata. In particolar modo, il numero di contagiati ha raggiunto il numero di 1178, comprese anche le sottovarianti Omicron ed Eris. I dati relativi alla settimana dal 14 al 20 Settembre, come riportato questa mattina dal quotidiano “Il Mattino“, parlano chiaro.

Ad aumentare, oltre al numero di casi di Covid diffusi in tutta la provincia di Salerno, è anche l’incidenza del virus, che tocca quota 111 casi ogni 100mila abitanti. E anche se la pandemia è superata, il Coronavirus non è scomparso e per alcuni soggetti fragili può ancora rappresentare una seria minaccia per la salute, al pari di quanto fanno altri virus come quelli influenzali. Proprio per questi motivi, si cerca una contromisura quantomeno per la situazione regionale, e proprio per questo De Luca e la Regione Campania si stanno mobilitando per cercare una soluzione nell’immediato.

Con l’avvicinarsi della stagione fredda, infatti, torna d’attualità anche il dilemma relativo ai vaccini. Nel mese di ottobre scatterà ufficialmente la campagna di vaccinazione contro il Covid, con gradualità in base alle dosi fornite dal ministero della Salute. La prima tranche di vaccini arriverà ufficialmente la prossima settimana, ovvero durante la prima di Ottobre. Sarà suddivisa tra le diverse ASL del territorio.

Naturalmente, ad essere interessati in particolare saranno gli ospiti di centri servizi per anziani e non autosufficienti, case di riposo e centri residenziali, insieme agli operatori di queste strutture.