Battipaglia, straniero pestato da tre ragazzi in strada

di Antonio Jr. Orrico

Aggredito dopo aver minacciato i passanti per lungo tempo. A Battipaglia, un uomo straniero, sabato sera, ha ricevuto il pestaggio da tre ragazzi della città. L’aggressione è avvenuta a Via Italia, sede della movida battipagliese da sempre. La violenza si è consumata a pochi passi dal municipio. Lo straniero, infatti, aveva aggredito con un bastone una giovane donna. Subito dopo, i giovani si sono scagliati contro di lui.

La scena è avvenuta sotto gli occhi di molti passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. I poliziotti hanno intercettato subito lo straniero con il bastone tra le mani che stava minacciando altri passanti. Verso le 23, sul posto, sono giunte prontamente le volanti e i poliziotti del commissariato di Battipaglia, coordinati e diretti dal vice-questore Giuseppe Fedele. Per l’uomo è subito scattata la denuncia a piede libero e il bastone, l’arma con cui aveva minacciato la giovane donna, è stato posto sotto sequestro.

L’uomo è stato identificato. Gli investigatori, però, nel frattempo, sono ancora al lavoro per identificare i tre aggressori che hanno malmenato lo straniero e ricostruire le fasi del violento episodio. Una vicenda che ha visto moltissime persone coinvolte, e che sicuramente non mancherà di sfociare anche in un’indagine.