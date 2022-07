Covid, il bollettino di oggi 28 Luglio 2022

Le autorità sanitarie hanno diramato il consueto bollettino quotidiano sull’emergenza Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore, come riporta Tgcom24, sono stati registrati 60.381 nuovi casi di coronavirus in Italia a fronte di 296.304 tamponi eseguiti.

Il tasso di positività è del 20,4%, in aumento dello 0,3% rispetto alla giornata di mercoledì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 199. In calo di 18 unità le terapie intensive, mentre sono 183 in meno i ricoveri negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 88.425.