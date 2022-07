Food Film Fest Bergamo: ecco tutto ciò che bisogna sapere

Nel cuore della Città Alta, in pizza Mascheroni, si terrà il Food Film Fest Bergamo. Scopriamo, insieme, i dettagli.

Food Film Fest Bergamo: chi ha partecipato alla conferenza stampa?

Alla conferenza stampa hanno partecipato:

Il consigliere regionale della Lega, Giovanni Malanchini.

Il presidente della Camera di commercio di Bergamo, Carlo Mazzoleni.

Il direttore artistico del festival, Luca Cavadini.

La regista Beatrice Sancinelli, che farà parte della giuria del concorso cinematografico.

La responsabile del progetto, Claudia Sartirani.

Food Film Fest Bergamo: quanti sono i film in concorso quest’anno?

Quest’anno sono 41 i film in concorso, selezionati tra 700 opere provenienti da 80 Paesi: dalla Francia agli Stati uniti, dall’Iran alla Turchia, dalla Cina al Marocco, dall’Irlanda al Canada oltre, chiaramente, all’Italia.

Quanta importanza avrà il cibo?

Durante questo meraviglioso evento il cibo sarà l’elemento centrale di laboratori, workshop, seminari e tavole rotonde.

L’onorevole presenza di Ricky Tognazzi

Tra i numerosi eventi in programma si segnala anche la partecipazione di Ricky Tognazzi che parlerà del padre Ugo, cremonese insignito del premio Rosa camuna, l’onorificenza che la Regione attribuisce ai cittadini lombardi più importanti e meritevoli.

Le parole di Melanchini

“Dopo sette anni, i temi e le parole d’ordine che hanno costituito il ‘lascito immateriale’ di Expo 2015 sono ancora vivi – ha commentato Malanchini – è possibile limitare gli sprechi di cibo e dare segnali forti per una educazione alimentare consapevole”. Questo “è il messaggio che lancia il Food Film Fest Bergamo. Ma non è l’unico”, perché “parlare di cibo – ha concluso il consigliere – significa promuovere il patrimonio di un territorio e di un settore, l’agroalimentare, che sta diventando sempre più importante per l’economia lombarda”.