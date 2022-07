Bonus mobilità: ecco come funzionerà

Da settembre sarà possibile chiedere il bonus per la mobilità. Ecco, di seguito, tutti i dettagli.

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha annunciato:

“Dal prossimo settembre sarà possibile per tutti gli utenti del trasporto pubblico richiedere il bonus per la mobilità. Si tratta di un sostegno concreto per studenti, lavoratori, pensionati per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su ferro, che proveremo a rendere strutturale anche per il prossimo anno”.