Bonus internet per Partite IVA e famiglie senza limite ISEE

Nei mesi scorsi c’è stata una consultazione pubblica con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per indicare le linee guida per l’estensione del Bonus internet a tutte le famiglie senza limiti Isee.

Si tratterebbe di un contributo che potrebbe andare dai 300 ai 2.500 euro. Potrà essere erogato non solo alle famiglie, ma anche a privati ed ai professionisti con partite iva.

A differenza del precedente bonus che prevedeva una soglia massima del tetto Isee pari a 20.000 euro, questa volta non verrà considerato alcun limite di reddito.

I beneficiari del bonus con questo contributo potranno acquistare il servizio per una connessione internet tra le più performanti messe a disposizione dal gestore telefonico di durata dai 18 ai 24 mesi e verrà concesso a quelle famiglie che ancora oggi hanno a disposizione solo una connessione lenta (cioè inferiore a 30 Mbit/s) o che non hanno affatto una connessione internet. Per poter usufruire del beneficio bisognerà rivolgersi ad uno degli operatori telefonici accreditati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

In Italia attualmente c’è ancora un 25% degli utenti, pari a 4 milioni di famiglie che utilizzano la connessione con la banda larga di base.

Dal 1 marzo 2022 il bonus è stato messo a disposizione anche di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano in proprio o in forma associata una professione intellettuale ai sensi dell’articolo 2229 del Codice Civile, ovvero una delle professioni non organizzate di cui alla legge14 gennaio 2013, n.4.