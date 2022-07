Trasporti, bonus mobilità da 60 euro per i pendolari

Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha dato un’importante aiuto a tutti colori che fanno uso di trasporti pubblici in Italia. Infatti “dal prossimo mese di settembre per tutti gli utenti del trasporto pubblico, con reddito fino a 35mila euro, sarà possibile richiedere un bonus per la mobilità“.

Il bonus è stato ideato per tutti colori che viaggiano utilizzando i mezzi dello stato. Studenti, lavoratori, persone non patentate, anziani. Queste persone, se rientranti nel limite di reddito, avranno diritto a partire da settembre di usufruire dell’aiuto messo a disposizione. Il bonus, pari a 60 euro, potrà essere utilizzato per comprare un abbonamento annuale o mensile nel sistema Tpl e sarà possibile attraverso una piattaforma informatica in fase di perfezionamento.

“Si tratta di un sostegno concreto per studenti, lavoratori, pensionati, per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su ferro, che proveremo a rendere strutturale anche per il prossimo anno” ha concluso Orlando.

Anche il Ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha promosso a pieni nuovi la nuova iniziativa. “Questa misura, pensata per sostenere le persone economicamente più fragili in un momento difficile come quello attuale è un’occasione per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale. È un esempio di provvedimento che, come auspichiamo, produrrà ricadute positive anche da punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale”.