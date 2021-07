Malta ha il più alto tasso di vaccinati al mondo. Le comitive di teenager, però, hanno fatto esplodere i contagi. Stop a corsi e ingressi

Da una settimana, comitive e comitive di teenagers italiani hanno portato di nuovo vita tra le strade di Malta, con il loro accesso a Paesi esteri. Oltre questo, però, c’è una preoccupazione molto grossa che riguarda il dato dei contagi, che è riesploso anche nel Paese col più alto tasso al mondo di residenti completamente vaccinati. Il 90% dei 252 casi attualmente attivi (di cui soli tre ricoverati) riguarda giovani stranieri entrati nel Paese con un test molecolare negativo.

Molti giovani, infatti, sono entrati a Malta per partecipare ai corsi di lingua nell’arcipelago, innescando 9 focolai in altrettante scuole d’inglese. Tra loro ci sono anche 21 italiani under18, risultati positivi e messi in quarantena con i loro compagni di viaggio, in totale circa 70 minorenni. I ragazzi sarebbero rimasti bloccati sull’isola, e l’Ambasciata Italiana presente a La Valletta sta garantendo l’assistenza dovuta ai giovani.

“Il Personale della Sede, compatibilmente con le restrizioni di carattere sanitario, si sta recando presso le strutture dove sono ospitati i gruppi più numerosi di connazionali, per assicurare che il trattamento risponda agli standard concordati in occasione dell’acquisto del pacchetto.” ha precisato la sede diplomatica. Nei giorni scorsi i media maltesi avevano riportato casi simili tra gli studenti spagnoli. In caso di positività la quarantena è obbligatoria (e a pagamento) fino ad un doppio tampone negativo. Ma la situazione può potenzialmente esplodere durante il prossimo weekend.